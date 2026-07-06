Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами по числу стобалльников на ЕГЭ
Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край вошли в число регионов-лидеров по количеству стобалльников по одному из предметов ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что по итогам основного периода сдачи экзамена, рекордный результат установил Санкт-Петербург – сразу 914 выпускников города набрали на ЕГЭ 100 баллов. Для сравнения в 2025 году в регионе было 538 стобалльных результатов.
В Московской области экзамен на сто баллов сдали 836 выпускников. В Татарстане зафиксировано 459 стобалльных работ. В Краснодарском крае экзамен на 100 баллов сдали 416 школьников, что стало лучшим результатом для региона за последние 12 лет.
Помимо прочего заметный рост стобалльников произошел в Ростовской области. Там на максимальный балл оценили 216 работ.
Ранее сообщалось, что москвичка Екатерина Малкова по результатам ЕГЭ получила 500 баллов, показав максимальный результат на экзаменах по русскому языку, физике, химии и профильной математике, передает «Радиоточка НСН».
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