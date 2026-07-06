Рютте: Мощности ВПК и вербовка солдат — две проблемы НАТО

Перегруженные конфликтом на Украине промышленные мощности в оборонной сфере и нехватка возможностей в наборе и обучении новых солдат являются двумя препятствиями для Североатлантического альянса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главу Альянса Марка Рютте.

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По его словам, преодоление данных препятствий – ключевой вопрос, который будет обсуждаться на этой неделе в Турции на саммите НАТО. Генсек указал, что теперь, когда деньги поступают в Североатлантический альянс, оборонно-промышленная база производит больше и «мы действительно ускоряем темп».

По данным издания, в турецкой Анкаре, параллельно с саммитом, НАТО проведет отраслевой форум, где производители вооружений и чиновники обсудят расширение выпуска продукции. В рамках форума ожидаются контракты и соглашения о совместном производстве на миллиарды долларов.

Ранее в Анкаре раскрыли главные темы предстоящего саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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