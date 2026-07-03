«Ядерные маньяки!»: В Госдуме призвали Литву не «ползти» к Третьей мировой

Россия не будет терпеть у себя «по боком» ядерное оружие, сказал в эфире НСН Андрей Колесник, удивившись «маниакальному упорству» стран Балтии в желании разместить у себя ядерное оружие.

В России серьезно относятся к заявлениям властей Литвы о перспективе размещения ядерного оружия, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил о необходимости «вычеркнуть» из Конституции этой страны запрет на размещение ядерного оружия на ее территории. По его словам, Литва чуть ли не единственная из стран НАТО, где действует такой запрет, и это «обидно». Колесник удивился «маниакальному упорству» прибалтийских политиков.

Медведев заявил, что Финляндия попала в список ядерных целей России
«К этому надо относиться серьезно и принимать решения, которые тоже должны быть серьезными. Мы не можем у себя под боком терпеть ядерное оружие. В конечном итоге это все может закончиться не очень хорошо. Эти декларации уже не в первый раз звучат от первых лиц прибалтийских государств. Все они с каким-то маниакальным упорством ползут к началу Третьей мировой войны, которая, как известно, закончится практически уничтожением человечества. Какие-то ядерные маньяки стали, им так хочется это оружие получить. Совет безопасности ООН четко определил, какие страны имеют право иметь это оружие - точно не такие безответственные, как Прибалтика», - подчеркнул депутат.

При этом он предупредил Литву о возможных последствиях.

«Они надеются, что не разделят судьбу Украины, но, может быть, всё идет к тому на сегодняшний день. При этом не надо даже надеяться на то, что смена руководства этих стран на что-то повлияет. Это уже общая тенденция для Прибалтики. Другие страны Евросоюза об этом и не заикаются, потому что понимают, чем это все закончится. А вот эти не понимают последствий. Они думают, что за них кто-нибудь вступится», - заключил собеседник НСН.

В Финляндии с 1 июля вступил в силу закон, снимающий запрет на размещение на ее территории ядерного оружия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в этой связи в соцсетях, что теперь Финляндия вошла в список ядерных целей РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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