В России серьезно относятся к заявлениям властей Литвы о перспективе размещения ядерного оружия, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил о необходимости «вычеркнуть» из Конституции этой страны запрет на размещение ядерного оружия на ее территории. По его словам, Литва чуть ли не единственная из стран НАТО, где действует такой запрет, и это «обидно». Колесник удивился «маниакальному упорству» прибалтийских политиков.