ФСБ предотвратила рассылку бомб военным под видом парфюма через «Почту России»
Федеральная служба безопасности задержала гражданина России в Свердловской области, который по заданию украинских спецслужб направил военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что подозреваемого 2003 года рождения задержали в марте 2025 года в Первоуральске. Через «Почту России» он направил посылки военным, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.
Украинские спецслужбы оборвали контакты с молодым человеком после выполнения им поручения.
Ранее ФСБ также пресекла деятельность агента спецслужб Украины, который по заданию куратора собирал и передавал информацию о расположении подразделений Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса в регионе, напоминает «Радиоточка НСН».
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