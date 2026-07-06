ФСБ предотвратила рассылку бомб военным под видом парфюма через «Почту России»

Уточняется, что подозреваемого 2003 года рождения задержали в марте 2025 года в Первоуральске. Через «Почту России» он направил посылки военным, которые проживают в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Украинские спецслужбы оборвали контакты с молодым человеком после выполнения им поручения.

Ранее ФСБ также пресекла деятельность агента спецслужб Украины, который по заданию куратора собирал и передавал информацию о расположении подразделений Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса в регионе, напоминает «Радиоточка НСН».

