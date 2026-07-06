ФАС возбудила дело против шести операторов сетей АЗС из-за повышения цен
Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести операторов независимых сетей АЗС московского региона на фоне одновременного роста цен, следует из заявления службы.
В ведомстве допустили, что признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одного индивидуального предпринимателя.
Помимо прочего саратовское отделение ФАС выдало предупреждение ООО «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко») в связи с подозрением на экономически необоснованный рост цен и ущемление интересов потребителей.
Ранее сообщалось, что с 1 по 25 июня в Россию было ввезено 141 тыс. тонн топлива из Белоруссии. Для сравнения, в июне прошлого года объем импорта составил 100 тыс. тонн, напоминает «Радиоточка НСН».
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