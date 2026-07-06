Картина «Майкл» возглавила прокат за минувший уик-энд
Картина «Майкл» стала лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121,7 млн рублей за минувший уик-энд, сообщает портал kinobusiness.com. Данные приводятся за период со 2 по 5 июля.
Общие сборы фильма, который идет в прокате восьмую неделю, составили 2120,5 млн рублей. Фильм повествует об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, которого сыграл его родной племянник Джаафар Джексон. Также в картине снялись Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.
На второй строчке обосновалась комедия «Холоп 3», собравшая 81,1 млн рублей за выходные. На третьем месте идет «Закулисье реальности» со сборами 36,9 млн рублей за уик-энд. Общие сборы картины достигли 438,3 млн рублей.
Ранее стало известно, что начались съемки последней части «Форсажа», передает RT.
При этом фильм «Майкл» вышел на первое место в истории мирового кинематографа по кассовым сборам в жанре биографических картин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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