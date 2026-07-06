Картина «Майкл» возглавила прокат за минувший уик-энд

Картина «Майкл» стала лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121,7 млн рублей за минувший уик-энд, сообщает портал kinobusiness.com. Данные приводятся за период со 2 по 5 июля.

Общие сборы фильма, который идет в прокате восьмую неделю, составили 2120,5 млн рублей. Фильм повествует об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, которого сыграл его родной племянник Джаафар Джексон. Также в картине снялись Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.