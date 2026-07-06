Стало известно, какое наследство оставила после себя актриса Жемчужная

После смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной осталось наследство в виде квартиры в центре Москвы и дачи, передает aif.ru.

Отмечается, что вместе со своим супругом – режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным – Жемчужная имела небольшое жилье от театра, а потом переехала в просторную квартиру рядом со станцией метро «Маяковская». Сегодня стоимость 1 квадратного метра в этом районе варьируется от 600 тысяч рублей до 1 млн.

Ливень не смоет! Почему «звездные» актеры не боятся летних театральных сцен

При этом пара также владела дачей. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, если актриса не оставила завещание, то право наследования сначала переходит к детям, потом к супругу и к родителям.

Жемчужная скончалась на 83-м году жизни из-за тромбоэмболии, ее планируют похоронить на Троекуровском кладбище 7 июля, передает RT.

Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов заявил НСН, что его расстраивает современное российское кино.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новрсти / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:Актеры

Горячие новости

Все новости

партнеры