Стало известно, какое наследство оставила после себя актриса Жемчужная

При этом пара также владела дачей. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, если актриса не оставила завещание, то право наследования сначала переходит к детям, потом к супругу и к родителям.

Жемчужная скончалась на 83-м году жизни из-за тромбоэмболии, ее планируют похоронить на Троекуровском кладбище 7 июля, передает RT.

Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов заявил НСН, что его расстраивает современное российское кино.

