Стало известно, какое наследство оставила после себя актриса Жемчужная
После смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной осталось наследство в виде квартиры в центре Москвы и дачи, передает aif.ru.
Отмечается, что вместе со своим супругом – режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным – Жемчужная имела небольшое жилье от театра, а потом переехала в просторную квартиру рядом со станцией метро «Маяковская». Сегодня стоимость 1 квадратного метра в этом районе варьируется от 600 тысяч рублей до 1 млн.
При этом пара также владела дачей. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, если актриса не оставила завещание, то право наследования сначала переходит к детям, потом к супругу и к родителям.
Жемчужная скончалась на 83-м году жизни из-за тромбоэмболии, ее планируют похоронить на Троекуровском кладбище 7 июля, передает RT.
Ранее народный артист России, актер Федор Добронравов заявил НСН, что его расстраивает современное российское кино.
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