Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине

Глава Белого дома накануне провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», - заявил Трамп на переговорах.

Вместе с тем политик высказал мнение, что РФ «остановится».

Ранее Трамп заявил о существенном продвижении в процессе урегулирования украинского конфликта.

