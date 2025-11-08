Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине

Основная преграда для проведения саммита США и России в Будапеште - нежелание Москвы «останавливаться» в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В Кремле призвали не прогнозировать сроки саммита России и США

Глава Белого дома накануне провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», - заявил Трамп на переговорах.

Вместе с тем политик высказал мнение, что РФ «остановится».

Ранее Трамп заявил о существенном продвижении в процессе урегулирования украинского конфликта.

