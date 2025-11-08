Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине
8 ноября 202503:41
Основная преграда для проведения саммита США и России в Будапеште - нежелание Москвы «останавливаться» в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома накануне провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Основной спор заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», - заявил Трамп на переговорах.
Вместе с тем политик высказал мнение, что РФ «остановится».
Ранее Трамп заявил о существенном продвижении в процессе урегулирования украинского конфликта.
