Трамп усомнился в значимости Зеленского на мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Fox News, что считает президента Украины Владимира Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Трамп отметил, что Зеленский выражал недовольство отсутствием на встречах, проводимых с участием Саудовской Аравии.