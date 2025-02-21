Трамп усомнился в значимости Зеленского на мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Fox News, что считает президента Украины Владимира Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Трамп отметил, что Зеленский выражал недовольство отсутствием на встречах, проводимых с участием Саудовской Аравии.

Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву

По словам Трампа, «присутствие Зеленского на встречах в течение трех лет с предыдущим президентом США Джо Байденом не привело к результатам».

Он добавил, что, несмотря на длительные переговоры, никаких значимых достижений в процессе урегулирования не было. Трамп подчеркнул, что не считает важным участие Зеленского в подобных встречах и в будущем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры