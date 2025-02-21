Трамп усомнился в значимости Зеленского на мирных переговорах
Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Fox News, что считает президента Украины Владимира Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Трамп отметил, что Зеленский выражал недовольство отсутствием на встречах, проводимых с участием Саудовской Аравии.
По словам Трампа, «присутствие Зеленского на встречах в течение трех лет с предыдущим президентом США Джо Байденом не привело к результатам».
Он добавил, что, несмотря на длительные переговоры, никаких значимых достижений в процессе урегулирования не было. Трамп подчеркнул, что не считает важным участие Зеленского в подобных встречах и в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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