Трамп: У Зеленского не будет «карт в рукаве» на переговорах с Россией

По словам американского лидера, такой вывод он сделал, исходя из многолетних наблюдений за тем, как Зеленский ведет переговоры.

Ранее Трамп заявил, что считает Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

