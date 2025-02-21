Трамп: У Зеленского не будет «карт в рукаве» на переговорах с Россией

У украинского лидера Владимира Зеленского для ведения переговоров с Россией нет «карт в рукаве», заявил в эфире радио Fox News президент США Дональд Трамп.

Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву

По словам американского лидера, такой вывод он сделал, исходя из многолетних наблюдений за тем, как Зеленский ведет переговоры.

Ранее Трамп заявил, что считает Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры