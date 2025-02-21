Трамп: У Зеленского не будет «карт в рукаве» на переговорах с Россией
21 февраля 202519:44
У украинского лидера Владимира Зеленского для ведения переговоров с Россией нет «карт в рукаве», заявил в эфире радио Fox News президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, такой вывод он сделал, исходя из многолетних наблюдений за тем, как Зеленский ведет переговоры.
Ранее Трамп заявил, что считает Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru