Трамп заявил о готовности прилететь в Стамбул 16 мая
Президент США Дональд Трамп готов прилететь в Стамбул в пятницу, 16 мая и, если понадобится, участвовать в переговорах по российско-украинскому урегулированию.
«Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу»,— сказал президент США в ходе общения с журналистами в Катаре. Его словам передает AFP. Так Трамп ответил на реплику о том, что российская переговорная группа прибыла в четверг в Стамбул на переговоры без президента Владимира Путина. Делегацию возглавит, как и в 2022 году помощник президента Владимир Мединский.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп отменил поездку на переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле после отказа российского лидера Владимира Путина отправиться на встречу.
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