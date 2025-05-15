СМИ: Трамп отменил поездку в Турцию из-за отказа Путина приезжать туда

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на переговоры на переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле после отказа российского лидера Владимира Путина отправиться на встречу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным СМИ, из-за решения Путина его американского коллегу исключили из списка потенциальных участников переговоров в Стамбуле. Отмечается, что Трамп считал поездку целесообразной только при личном участии Путина в обсуждениях.

Ранее стало известно, что на переговоры с Украиной в Турцию прибудет российская делегация. Накануне Владимир Путин утвердил ее состав, главой делегации стал помощник президента Владимир Мединский, отмечает RT.

