СМИ: Трамп отменил поездку в Турцию из-за отказа Путина приезжать туда
Президент США Дональд Трамп отменил поездку на переговоры на переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле после отказа российского лидера Владимира Путина отправиться на встречу. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным СМИ, из-за решения Путина его американского коллегу исключили из списка потенциальных участников переговоров в Стамбуле. Отмечается, что Трамп считал поездку целесообразной только при личном участии Путина в обсуждениях.
Ранее стало известно, что на переговоры с Украиной в Турцию прибудет российская делегация. Накануне Владимир Путин утвердил ее состав, главой делегации стал помощник президента Владимир Мединский, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru