Трамп заявил, что в случае его победы на выборах в 2020 году, не допустил бы конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что не допустил бы военного конфликта на Украине, если бы итоги президентских выборов 2020 года завершились его победой. Об этом политик заявил на митинге перед сторонниками в Анкоридже в штате Аляска, сообщает ТАСС.

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«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — цитирует Трампа Газета.ru.

По словам Трампа, США смогли бы достичь с Россией договоренностей, впрочем, и это бы не потребовалось, потому что «ничего бы попросту не произошло».

Ранее Трамп уже высказал эту мысль на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
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