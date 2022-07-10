Трамп заявил, что в случае его победы на выборах в 2020 году, не допустил бы конфликта на Украине

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — цитирует Трампа Газета.ru.

По словам Трампа, США смогли бы достичь с Россией договоренностей, впрочем, и это бы не потребовалось, потому что «ничего бы попросту не произошло».

Ранее Трамп уже высказал эту мысль на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

