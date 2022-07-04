Трамп заявил, что ситуацию на Украине можно было избежать
4 июля 202222:16
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не допустил бы конфликта на Украине, а также рекордного роста инфляции, если бы остался еще на один срок. Об этом он сообщил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он и его сторонники «снова сделают Америку великой».
Он также поздравил граждан с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго
- Новое правительство Херсонской области начнет работу с 5 июля
- Трамп заявил, что ситуацию на Украине можно было избежать
- Шольц: Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с исторической инфляцией
- Группа «Сафмар» планирует сменить названия отелей мировых сетей в Москве
- СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд
- В Нидерландах диагностировали первый случай оспы обезьян у человека
- Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд
- В Каракалпакии в ходе беспорядков погибли 14 гражданских лиц и 4 полицейских
- Третьяк обратился в госорганы за подробностями о деле Федотова
4 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru