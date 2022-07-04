Трамп заявил, что ситуацию на Украине можно было избежать

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не допустил бы конфликта на Украине, а также рекордного роста инфляции, если бы остался еще на один срок. Об этом он сообщил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

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По словам Трампа, он и его сторонники «снова сделают Америку великой».

Он также поздравил граждан с Днем независимости США, который отмечается 4 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТрамп
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