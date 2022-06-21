Трамп: Политика США по Украине может привести к мировой войне
Политика администрации президента США Джо Байдена может довести до мировой войны, считает экс-глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп назвал действия Белого дома «безумием», отмечает «Свободная пресса».
«Соединенным Штатам угрожает серьезная опасность в связи с ситуацией на Украине и действиями России. Мы можем развязать мировую войну, если они (администрация Байдена. — НСН) продолжат свою политику», — заявил экс-президент.
Кроме того, Трамп отметил, что экономика США находится в состоянии рецессии, страна «в огромной беде» и никогда ранее «не была в таком положении», отмечает телеканал «360».
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