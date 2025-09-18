Трамп заявил, что Путин «подвел его»

По его словам, он был уверен, что из-за хороших отношений с президентом РФ сможет легко урегулировать и конфликт на Украине, но Владимир Путин подвёл.

«Он меня действительно подвёл», — сказал глава Белого дома.

Президент США добавил, что «всё будет сделано правильно» и конфликт России и Украины всё же будет закончен.

Ранее Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся пойти на сделку по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

