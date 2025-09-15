Трамп считает себя единственным, кто сможет говорить и с Путиным, и с Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании конфликта вокруг Украины придется вести ему самому.

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает

Он заявил журналистам, что это связано со сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени неприязни между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима», — сказал президент США. «Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга», — отметил Трамп.

Ранее глава Белого дома говорил, что ситуация осложнилась, поскольку российским президентом и Зеленским «много вражды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

