Трамп считает себя единственным, кто сможет говорить и с Путиным, и с Зеленским
Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что все переговоры об урегулировании конфликта вокруг Украины придется вести ему самому.
Он заявил журналистам, что это связано со сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени неприязни между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима», — сказал президент США. «Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга», — отметил Трамп.
Ранее глава Белого дома говорил, что ситуация осложнилась, поскольку российским президентом и Зеленским «много вражды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
