Астрономы назвали предстоящее затмение «неудачным» для жителей Земли

Полоса предстоящего солнечного затмения пройдет по крайне неудобной для наблюдений траектории, заявили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По данным специалистов, тень Луны не будет видна на большинстве континентов. Явление можно будет наблюдать лишь на узком участке восточного побережья Австралии и в значительной части Антарктиды, отмечает RT.

Россияне увидели последнее в этом году лунное затмение

Наиболее благоприятные условия сложатся в Новой Зеландии и на близлежащих островах.

Ученые уточнили, что следующее солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года, однако и оно окажется недоступным для широкой аудитории: увидеть его смогут только в Антарктиде, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/Дима Демин
ТЕГИ:АстрономияЗатмение

Горячие новости

Все новости

партнеры