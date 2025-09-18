Астрономы назвали предстоящее затмение «неудачным» для жителей Земли
Полоса предстоящего солнечного затмения пройдет по крайне неудобной для наблюдений траектории, заявили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
По данным специалистов, тень Луны не будет видна на большинстве континентов. Явление можно будет наблюдать лишь на узком участке восточного побережья Австралии и в значительной части Антарктиды, отмечает RT.
Наиболее благоприятные условия сложатся в Новой Зеландии и на близлежащих островах.
Ученые уточнили, что следующее солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года, однако и оно окажется недоступным для широкой аудитории: увидеть его смогут только в Антарктиде, передает «Радиоточка НСН».
