Трамп заявил, что многие элементы украинского урегулирования согласованы

При этом, по его словам, некоторые из них еще не достигли согласования. Глава государства также указал, что очень ждет телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

США обнародуют результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сразу после его завершения. Информацию об итогах переговоров предоставит президент Дональд Трамп или представитель Белого дома.

При этом Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

