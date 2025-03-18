Трамп заявил, что многие элементы украинского урегулирования согласованы
Многие элементы договоренности об урегулировании ситуации на Украине согласованы, сообщил в соцсети Тruth Social глава США Дональд Трамп.
При этом, по его словам, некоторые из них еще не достигли согласования. Глава государства также указал, что очень ждет телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
США обнародуют результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сразу после его завершения. Информацию об итогах переговоров предоставит президент Дональд Трамп или представитель Белого дома.
При этом Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отозвал охрану у детей Байдена
- Трамп заявил, что многие элементы украинского урегулирования согласованы
- Пентагон: Поддержка и доступ к разведданным для ВСУ полностью возобновлены
- Рубио: Разговор Путина и Трампа позволит продвинуться украинскому урегулированию
- Депутат Шеремет призвал США признать Крым частью России
- Трамп: Россия согласится на тридцатидневное перемирие с Украиной
- Трамп: 18 марта будут обнародованы засекреченные документы по делу Кеннеди
- Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию
- СМИ: ВСУ атаковали Белгород
- Белый дом не стал комментировать вопрос о будущем Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru