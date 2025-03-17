Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США обнародуют результаты телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сразу после его завершения.
По словам Левитт, в интересах прозрачности, как всегда делает Трамп, информацию об итогах переговоров предоставит сам президент или представитель Белого дома.
Левитт также отметила, что Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского.
По ее словам, разъяснение по этому поводу будет дано после завершения разговора, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru