Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения

Левитт также отметила, что Белый дом не будет заранее комментировать, обсуждался ли вопрос о будущем президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, разъяснение по этому поводу будет дано после завершения разговора, передает «Радиоточка НСН».

