Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд

Американские СМИ пишут, что Трамп покинул свою имение в сопровождении кортежа из десятка машин. На дорогу также вышли сторонники бывшего главы Белого дома.

Судебное разбирательство по мошенническим эпизодам пройдет в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что преследования Трампа нацелены на недопущение его до выборов 2024 года, по крайней мере, обвинители постараются серьезно усложнить жизнь бывшему президенту.

