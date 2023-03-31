«Илону Маску не интересно»: Кто станет кандидатом на пост президента США
Сторонники Трампа готовы участвовать в выборах 2024 года наравне с экс-президентом, например, Никки Хейли, сказал НСН Юрий Рогулев.
Шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на победу примерно одинаковы, однако большинство американцев не хотят видеть на посту президента никого из них. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Ранее присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщил телеканал CNN. ОЭто первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Трамп убежден, что его преследование связано с попыткой участия в выборах президента США в 2024 году. По мнению Рогулева, американцы не любят ни Трампа, ни Байдена.
«Рейтинг Байдена упал в очередной раз до 38%. Трампа сейчас поддерживают порядка 40% потенциальных избирателей. Но не стоит забывать, что на последних промежуточных выборах в 2022 году большая часть избирателей заявила, что не желает видеть в кресле президента ни одного, ни другого. То есть что у Трампа, что у Байдена достаточно высокий негативный рейтинг. Конечно, преследование экс-президента призвано повлиять не столько на его сторонников, сколько на колеблющихся избирателей, которые еще не определились, за кого будут голосовать», — сказал Рогулев.
Собеседник НСН отметил, что Трамп слишком рано начал избирательную кампанию.
«Трамп всех взбаламутил, он начал избирательную кампанию за два года. Выдержать ее невозможно, никто до Трампа так не делал. Сейчас даже неизвестна картина предстоящих выборов, она начнет вырисовываться только летом. Некоторые кандидаты пока не заявляли о своем участии в выборах, обычно избирательная кампания начинается примерно за год», — добавил эксперт.
В заключение Рогулев предположил, кто мог бы составить конкуренцию Трампу и Байдену на предстоящих выборах.
«Вряд ли это будут Илон Маск и Хиллари Клинтон. У Маска власти и влияния столько, сколько не снилось и президенту, а у Клинтон слишком высокий негативный рейтинг. На выборах 2016 года она не обратила на это внимание и проиграла Трампу. Самонадеянность сыграла с бывшей первой леди США злую шутку. У демократов, конечно, есть потенциальные кандидаты на пост президента США, но пока они из-за Байдена не заявляли о своем участии. Действующий президент еще официально не начинал предвыборную кампанию, а от этого зависит, кому выдвигаться от демократической партии. Что же касается республиканцев, некоторые сторонники Трампа уже выдвигают свои кандидатуры, например, Никки Хейли, которая ранее говорила, что не будет участвовать в выборах, если Трамп решит сам баллотироваться на пост президента США», — подытожил он.
Ранее экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что выдвижение Дональда Трампа на пост главы США на предстоящих выборах затруднило бы для американских властей оказание дальнейшей помощи Киеву.
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