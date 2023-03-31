Американист назвал цель уголовного преследования Трампа
Трампа могут задержать и принудительно доставить в суд для предъявления обвинения, но об аресте экс-лидера США речь не идет, сказал НСН Юрий Рогулев.
Преследования Трампа нацелены на недопущение его до выборов 2024 года, по крайней мере, обвинители постараются серьезно усложнить жизнь бывшему президенту. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика. Об этом сообщил телеканал CNN. Отмечается, что это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. По словам Рогулева, преследования Трампа связаны с предстоящей избирательной кампанией.
«Трампа стремятся не допустить к выборам. Это ведь старое дело, которым много лет занимались в том числе и федеральные службы. Им не удалось обнаружить состав преступления и достаточные факты. В свою очередь местная окружная прокуратура Манхэттена продолжила это расследование и сейчас предъявила примерно те же обвинения. Утверждается, что речь идет о финансовых нарушениях, что Трамп якобы пытался уйти от налогов путем нецелевого использования фондов», — сказал Рогулев.
При этом собеседник НСН заявил, что об аресте Трампа речи не идет.
«От экс-президента требуют явиться в суд для предъявления ему обвинения. Трамп не соглашается на это. В этом случае его могут задержать и принудительно доставить в суд, но это не арест», — добавил эксперт.
В заключение Рогулев предрек беспорядки в США, которые организуют сторонники Трампа.
«Если дело Трампа развалится (а шансы на это есть), то это, как ранее писал Илон Маск, гарантирует экс-президенту избрание в 2024 году. Преследователи Трампа рассчитывают на то, что процесс затянется на несколько месяцев. Если уж и не удастся не допустить его до избирательной кампании, то кровь попортить бывшему главе государства точно получится. Трамп через соцсети призвал своих сторонников к протестам. Преследование экс-президента будет воспринято ими как политические гонения, стремление не допустить его до выборов, попытка использовать репрессии, чтобы заткнуть рот человеку, говорящему правду», — подытожил он.
Ранее сын экс-главы США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают страну в банановую республику.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о «Тетрисе»
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 солдат и наёмников на Донецком направлении
- Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров
- Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича
- Россия приостановила поставки молочки из Армении
- Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
- Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
- России прописали борьбу за традиционные ценности
- Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля
- СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru