Американист назвал цель уголовного преследования Трампа

Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика. Об этом сообщил телеканал CNN. Отмечается, что это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. По словам Рогулева, преследования Трампа связаны с предстоящей избирательной кампанией.

«Трампа стремятся не допустить к выборам. Это ведь старое дело, которым много лет занимались в том числе и федеральные службы. Им не удалось обнаружить состав преступления и достаточные факты. В свою очередь местная окружная прокуратура Манхэттена продолжила это расследование и сейчас предъявила примерно те же обвинения. Утверждается, что речь идет о финансовых нарушениях, что Трамп якобы пытался уйти от налогов путем нецелевого использования фондов», — сказал Рогулев.

При этом собеседник НСН заявил, что об аресте Трампа речи не идет.

«От экс-президента требуют явиться в суд для предъявления ему обвинения. Трамп не соглашается на это. В этом случае его могут задержать и принудительно доставить в суд, но это не арест», — добавил эксперт.

В заключение Рогулев предрек беспорядки в США, которые организуют сторонники Трампа.

«Если дело Трампа развалится (а шансы на это есть), то это, как ранее писал Илон Маск, гарантирует экс-президенту избрание в 2024 году. Преследователи Трампа рассчитывают на то, что процесс затянется на несколько месяцев. Если уж и не удастся не допустить его до избирательной кампании, то кровь попортить бывшему главе государства точно получится. Трамп через соцсети призвал своих сторонников к протестам. Преследование экс-президента будет воспринято ими как политические гонения, стремление не допустить его до выборов, попытка использовать репрессии, чтобы заткнуть рот человеку, говорящему правду», — подытожил он.

Ранее сын экс-главы США Дональд Трамп-младший заявил, что обвинения, выдвинутые против его отца, превращают страну в банановую республику.

