Трамп выбрал автора мирного плана по Украине послом по особым поручениям

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего американского посла в Германии Ричарда Гренелла на должность посланника главы государства по особым поручениям. Соответствующую публикацию политик разместил в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что Гренеллу предстоит работа «в самых горячих точках мира», включая Венесуэлу и Северную Корею. Посланник, по словам Дональда Трампа, начнет «борьбу за мир посредством силы».

Келлог допустил разрешение украинского конфликта вскоре после инаугурации Трампа

Reuters ранее сообщало, что Трамп рассматривал Ричарда Гренелла на должность специального посланника по украинскому конфликту. Затем это место предложили Киту Келлогу.

Гренелл — автор одного из планов по урегулированию украинского конфликта, которые рассматривает Дональд Трамп. Еще один план разработал Келлог, свое видение ситуации предоставил и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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