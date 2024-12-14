Келлог допустил разрешение украинского конфликта вскоре после инаугурации Трампа

Конфликт на Украине может быть урегулирован вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, считает кандидат на пост спецпосланника американского лидера по Украине Кит Келлог. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — подчеркнул Келлог.

По мнению политика, Дональд Трамп способен на решительные действия. Американский лидер может в том числе пригласить в Вашингтон президентов России и Украины для достижения мирного соглашения.

Ранее Трамп рассказал, что урегулирование ситуации на Украине будет для него приоритетным на международной арене. При этом в интервью журналу Time политик заявил, что добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом сложнее, чем «за 24 часа».

