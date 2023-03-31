«Как грустно»: Трамп назвал США страной третьего мира
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Политик опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях.
Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году.
Происходящее Трамп охарактеризовал как «невиданную атаку на страну». По его словам, власти хотят отнять у американцев свободу выбора.
Бывший глава Белого дома заявил, что США превратились в страну третьего мира.
«Как грустно!» - посетовал он.
Экс-президента подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили солидную сумму за молчание о романе с политиком, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru