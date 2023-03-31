«Как грустно»: Трамп назвал США страной третьего мира

Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году.

Происходящее Трамп охарактеризовал как «невиданную атаку на страну». По его словам, власти хотят отнять у американцев свободу выбора.

Бывший глава Белого дома заявил, что США превратились в страну третьего мира.

«Как грустно!» - посетовал он.

Экс-президента подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили солидную сумму за молчание о романе с политиком, пишет НСН.

