Трамп: Вопросами Арктики должны заниматься только страны региона

2 октября 201923:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопросами, касающимися Арктики должны заниматься только страны из этого региона. Как сообщает ТАСС, такое заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

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По данным агенства, Трамп отметил, что присутствие других стран в Арктике США не нравится. «Мы не можем этого допустить и не допустим», - приводит агентство слова Трампа.

Накануне представитель администрации президента США заявил, что Трамп обеспокоен "растущим стремлением Китая присутствовать" в Арктике, пишет агентство.

В конце сентября обозреватель американского издания The National Interest Лайл Голдстайн рассказал, почему Соединенным Штатам не удастся поссорить Россию с Китам в Арктике.

Ранее стало известно, что на архипелаге Новая Земля в Арктике завершилась установка новых российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

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