Трамп: Вопросами Арктики должны заниматься только страны региона
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопросами, касающимися Арктики должны заниматься только страны из этого региона. Как сообщает ТАСС, такое заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.
По данным агенства, Трамп отметил, что присутствие других стран в Арктике США не нравится. «Мы не можем этого допустить и не допустим», - приводит агентство слова Трампа.
Накануне представитель администрации президента США заявил, что Трамп обеспокоен "растущим стремлением Китая присутствовать" в Арктике, пишет агентство.
В конце сентября обозреватель американского издания The National Interest Лайл Голдстайн рассказал, почему Соединенным Штатам не удастся поссорить Россию с Китам в Арктике.
Ранее стало известно, что на архипелаге Новая Земля в Арктике завершилась установка новых российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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