Трамп: Вопросами Арктики должны заниматься только страны региона

По данным агенства, Трамп отметил, что присутствие других стран в Арктике США не нравится. «Мы не можем этого допустить и не допустим», - приводит агентство слова Трампа.

Накануне представитель администрации президента США заявил, что Трамп обеспокоен "растущим стремлением Китая присутствовать" в Арктике, пишет агентство.

В конце сентября обозреватель американского издания The National Interest Лайл Голдстайн рассказал, почему Соединенным Штатам не удастся поссорить Россию с Китам в Арктике.

Ранее стало известно, что на архипелаге Новая Земля в Арктике завершилась установка новых российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

