В США признали невозможным поссорить Россию и Китай в Арктике
Обозреватель The National Interest пишет, что Москву не пугает интерес Пекина в Арктике в отличие от Вашингтона. Подробнее в материале НСН.
Обозреватель американского издания The National Interest Лайл Голдстайн рассказал, почему Соединенным Штатам не удастся поссорить Россию с Китам в Арктике.
«Вашингтон видится Москве как постоянно осуждающая российскую деятельность в Арктике сторона, в то время как Соединенные Штаты «всячески стремятся установить военное, политическое и экономическое лидерство в этом регионе, и приняли решение о существенной активизации своих действий в Арктике. В этой атмосфере американо-российской враждебности Соединенные Штаты вряд ли преуспеют в том, чтобы вбить клин между Россией и Китаем в Арктике», — цитирует спецкор НСН статью The National Interest.
Автор отмечает, со ссылкой на российскую публикацию в мае 2019 года, что важным моментом является то, что власти Китая понимают статус России как «арктической державы», без участия которой не может быть решен ни один вопрос в регионе.
Ранее стало известно, что на архипелаге Новая Земля в Арктике завершилась установка новых российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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