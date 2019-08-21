Продажа Гренландии США уничтожит мирную Арктику

Члены королевской семьи Дании благосклонно смотрят на идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия, сообщает Newsweek. Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара отметила, что такие предложения получают лишь желанные земли. При этом она добавила, что решение должны принять исключительно сами жители острова, представляющего собой автономию в составе королевства.

Для Дании вопрос принадлежности Гренландии является крайне важным, отметил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. По его словам, утрата острова лишит королевство статуса арктической державы. И тут всё будет зависеть от условий, которые смогут предложить Соединённые Штаты.

«Здесь зависит от того, какая будет цена вопроса и договорённость. С учётом того, что Дания входит в состав НАТО, она может на такое пойти. Но тогда она потеряет массу преференций в Арктике. Она станет обычным европейским государством, а не арктической державой», — заметил Журавель.

Кроме того, предложение Трампа ставит под угрозу саму идею существования Арктики как территории мира и усложняет международную обстановку, добавил эксперт.