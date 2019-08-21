Продажа Гренландии США уничтожит мирную Арктику
Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН рассказал НСН, почему продажа острова невыгодна самой Дании.
Члены королевской семьи Дании благосклонно смотрят на идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия, сообщает Newsweek. Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара отметила, что такие предложения получают лишь желанные земли. При этом она добавила, что решение должны принять исключительно сами жители острова, представляющего собой автономию в составе королевства.
Для Дании вопрос принадлежности Гренландии является крайне важным, отметил в беседе с НСН ведущий научный сотрудник, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. По его словам, утрата острова лишит королевство статуса арктической державы. И тут всё будет зависеть от условий, которые смогут предложить Соединённые Штаты.
«Здесь зависит от того, какая будет цена вопроса и договорённость. С учётом того, что Дания входит в состав НАТО, она может на такое пойти. Но тогда она потеряет массу преференций в Арктике. Она станет обычным европейским государством, а не арктической державой», — заметил Журавель.
Кроме того, предложение Трампа ставит под угрозу саму идею существования Арктики как территории мира и усложняет международную обстановку, добавил эксперт.
«Дания совместно с Гренландией в 2008 году разработала документы. Один из них называется “Арктика в переломный период“. Если появится новый документ, предполагающий вещи, связанные с торговлей своей территорией, на мой взгляд, это будет усложнять и без того сложную международную обстановку. Дело в том, что территория этого острова представляет собой удобный плацдарм для крупных нефтяных компаний, в первую очередь, американских, которые ведут свою деятельность на датском шельфе. Позиции в Гренландии сильны у Китая. Так что, ситуация сложная. США в последнее время активизировали свои силы по арктической деятельности. Например, они выступают за интернационализацию Северного морского пути. Я думаю, что эта попытка Трампа может сильно навредить деятельности Арктического совета, который отстаивает право Арктики оставаться территорией мира, диалога, сотрудничества. Это предложение затрагивает не только интересы Дании, но и может разрушить все принципы деятельности Арктического совета», — высказал опасения Журавель.
Гренландия на сегодняшний день является автономной частью Дании. С 2009 года она имеет право на полное самоуправление. Этот статус позволяет ей полностью распоряжаться своими природными ресурсами и заключать международные договоры, рассказал эксперт. Однако в настоящее время Дания сохраняет контроль над внешней политикой и обороной Гренландии, а также Фарерских островов. Она выделяет своим заморским владениям дотации, которые постоянно уменьшает по мере роста доходов от добычи полезных ископаемых на территории автономий. В перспективе, заметил собеседник НСН, Гренландия может полностью освободиться от опеки метрополии, но ей будет чрезвычайно сложно поддержать статус самостоятельной силы. Если Гренландия приобретёт полную независимость, Дания также утратит статус арктической державы, как и при её продаже.
Добавим, власти Дании в отличие от королевской семьи не выказали удовольствия от предложения Дональда Трампа. Как заявила глава правительства королевства Метте Фредериксен, Гренландия не продаётся, так как она «не датская, а гренландская». Американский лидер в ответ поблагодарил её за прямоту и сэкономленное время, после чего отменил свой визит в королевство.
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