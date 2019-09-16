Россия развернула С-400 «Триумф» в Арктике
Новые российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» установлены на архипелаге Новая Земля в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
С-400 заступили на дежурство в рамках процедуры перевооружения зенитного ракетного полка противовоздушной обороны. Как отмечает Газета.ру, ранее российские военные использовали в Арктике системы С-300.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков согласился с тем, что С-400 «Триумф» уязвимы перед массированной атакой противника, о чём заявили аналитики центра частной разведки Stratfor США.
Вместе с тем, он подчеркнул в эфире НСН, что такая уязвимость присуща всем зенитным ракетным комплексам.
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