Россия развернула С-400 «Триумф» в Арктике

16 сентября11:19

Новые российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» установлены на архипелаге Новая Земля в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

С-400 заступили на дежурство в рамках процедуры перевооружения зенитного ракетного полка противовоздушной обороны. Как отмечает Газета.ру, ранее российские военные использовали в Арктике системы С-300.

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Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков согласился с тем, что С-400 «Триумф» уязвимы перед массированной атакой противника, о чём заявили аналитики центра частной разведки Stratfor США.

Вместе с тем, он подчеркнул в эфире НСН, что такая уязвимость присуща всем зенитным ракетным комплексам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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