Трамп уверен, что легко выиграет президентские выборы в США
Дональд Трамп считает, что одержит легкую победу на предстоящих президентских выборах в США – они должны пройти в ноябре текущего года.
Действующий президент полагает, что одержит разгромную победу, поскольку, по словам главы Белого дома, «многие люди» любят его. Именно по этой причине, считает Трамп, он и находится в Белом доме, пишет Газета.ру.
Ранее НСН писала, что на фоне пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей. Как сообщил 10 апреля телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного исследования, действующий президент США впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx, отмечают Известия.
В ходе исследования выяснилось, что не менеe 42% опрошенных проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов заявили, что поддержали бы Трампa. При этом 7% участников опроса признались, что отдали бы свой голос за другого кандидата. При этом в марте голосовать за Джо Байдена были готовы 49% респондентов, а за Дональда Трампа — лишь 40%.
Как отмечают аналитики, одной из причин потери Байденом поддержки избирателей является тот факт, что он из-за пандемии коронавируса лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. При этом Трамп ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых в борьбе с распространением COVID-19.
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