Трамп назвал помощь России «любезным жестом»
Американский президент Дональд Трамп назвал «чрезвычайно любезным жестом» помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Это был чрезвычайно любезный жест со стороны Путина. <...> Я мог сказать "спасибо, не стоит" или просто "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру"», - сказал Трамп.
Президент США также уточнил, что было «очень хорошее предложение президента Путина» во время их общения по телефону. По словам Трампа, это поможет спасти многие американские жизни, передает «Свободная пресса».
Трамп также подчеркнул, что его не беспокоит, какие последствия в информационном поле вызовет его решение воспользоваться российской помощью, сообщает РЕН ТВ.
Согласно последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США 245 540 человек заразились коронавирусной инфекцией. Там ситуация одна из самых сложных в мире.
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