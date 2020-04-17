Трамп поссорился с губернатором Нью-Йорка из-за реакции на эпидемию

Губернатор Куомо в пятницу заявил, что президент Трамп отказывает ему в проведении тестов на коронавирусную инфекцию, а также излишне торопится возобновить работу экономики США после эпидемии. В своем Twitter Трамп написал, что губернатор Куомо жалуется больше, чем делает: "Меньше болтовни, больше действия!". По мнению президента США, Нью-Йорк получил больше материальной помощи, чем другие регионы страны, и этого будет достаточно для того, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее в Нью-Йорке прекратило расти количество госпитализаций и тяжелых случаев заболевания благодаря принятым мерам социального дистанцирования и самоизоляции. В штате Нью-Йорк выявлено 220 тыс заболевших, 12 тыс из них погибли.