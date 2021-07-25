Washington Post: Байден заслуживает импичмент из-за «Северного потока — 2»
Американский президент Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2», пишет обозреватель Washington Post Марк Тиссен.
По его словам, в 2019 году демократы запустили этот процесс в отношении Дональда Трампа из-за того, что, по их мнению, глава государства давил на главу Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего хозяина Белого дома Хантера.
По мнению автора, Байден оказывает давление на украинского лидера, чтобы он согласился на сделку между США и Германией, которая невыгодна для Киева. Как пишет издание, Байден после вступления в должность приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-III и пошел на сделку по «Северному потоку — 2», который увеличивает влияние Москвы в регионе.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение депутата Верховной рады Юрия Камельчука о спасении газотранспортной системы (ГТС) Украины, существованию которой угрожает запуск газопровода «Северный поток-2».
По мнению сенатора, Украина не превратится в «газовый хаб» Европы, потому что ГТС страны не обладает глобальным потенциалом.
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