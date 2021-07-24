Пушков отреагировал на украинский сценарий спасения ГТС страны

«Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но — нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота», — подчеркнул сенатор.

По мнению сенатора, Украина не превратится в «газовый хаб» Европы, потому что ГТС страны не обладает глобальным потенциалом.

Ранее политолог Александр Дудчак предложил Вашингтону и Берлину решить транзитные проблемы Украины, перестав поддерживать ее нынешние власти. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В принципе никто не отказывается от работы с Украиной, если в этом будет необходимость. Истерика совершенно необоснованная... Действия были прагматичными, и себе в убыток «Газпром» что-то делать не будет. С одной стороне, Украине не стоит надеяться на то, что приоритет будет отдан украинской ГТС, с другой стороны - за что боролись, на то и напоролись. По крайней мере, еще на четыре года у них есть по 40 миллиардов, а там будет видно», - сказал в этой связи Дудчак.

