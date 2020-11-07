Трамп убежден, что итоги голосования в Пенсильвании сфальсифицированы

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп не стал пояснять, каким образом произошла фальсификация.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По данным агентства Associated Press, Трампа поддержали 214 выборщиков, а Байдена - 264. У победителя гонки должны быть не менее 270 голосов.

Председатель Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, какие нарушения выявили отечественные специалисты при мониторинге выборов президента США.

«В США находили выброшенными сотни бюллетеней, выявляли попытки проголосовать за мертвые души, портили ящики у избирателей, которым отсылают бюллетени для голосования по почте. Всё это лишь вершина айсберга», - сказал Борисов.

