Такое невозможно в России. В СПЧ заявили о фальсификациях на американских выборах
Председатель Российского общественного института избирательного права назвал три лазейки в американской избирательной системе, провоцирующих на фальсификации.
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о возможных фальсификациях на выборах главы государства в ряде штатов, в связи с чем он намерен инициировать судебные иски. Официальные результаты голосования ещё не объявлены, но оба кандидата уже заявили о своей победе.
Председатель Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН рассказал, какие нарушения выявили отечественные специалисты при мониторинге выборов президента США.
«В США находили выброшенными сотни бюллетеней, выявляли попытки проголосовать за мертвые души, портили ящики у избирателей, которым отсылают бюллетени для голосования по почте. Всё это лишь вершина айсберга», - сказал Борисов.
Он перечислил три лазейки, позволяющих подтасовать голоса, напомнив, что в России нет таких дыр в законодательстве.
«Во-первых, в США отсутствует единый реестр избирателей. Каждый штат самостоятельно устанавливает сроки заявительной регистрации избирателей. Мы видим разницу в десятки тысяч избирателей, которые имеют право голосовать. То есть в официальных базах штатов есть расхождения. Во-вторых, перед выборами на 25% увеличилось число избирателей в США. До дня голосования было порядка 152 миллионов человек, по факту проголосовал 201 миллион человек. Это очень большая разница. В-третьих, мы не обнаружили в США независимого общественного наблюдения. Все структуры наблюдателей тем или иным образом вплетены в партийную систему, начиная от секретаря штата и заканчивая Верховным судом», - рассказал он.
Борисов подчеркнул, что в России на такие ситуации мгновенно обращают внимание международные организации и начинается внутренняя проверка.
«Я вспоминаю случай, когда пресс-служба ЦИК России опубликовала списки избирателей, включающие граждан России, находящихся на консульском учете за рубежом. Тогда вместо 108 миллионов дали 109, так скандал был на уровне международных организаций. ОБСЕ требовала привести списки в соответствие. Речь шла о расхождении в 1%, а в США целых 25%, и там все молчат. Просто гарантии российского законодательства четче и строже относятся ко всем этапам избирательной кампании. В законах нет никаких дыр и лазеек для подтасовок. Все нарушения уголовно наказуемы», - подчеркнул Борисов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не собирается признавать итоги выборов, передает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, советники главы государства не решаются сказать ему о возможном проигрыше, и ожидают этого заявления от дочери Трампа Иванки или его зятя, старшего советника Джареда Кушнера.
Между тем, в президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270. По последним данным, некоторые из штатов, в которых продолжается подсчет голосов, также поддерживают Байдена. Если это подтвердится, они обеспечат кандидату от демократов победу.
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