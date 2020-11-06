Трамп заявил о продолжении борьбы с незаконными избирательными бюллетенями

Президент США Дональд Трамп продолжит добиваться, чтобы при подсчёте голосов на президентских выборах не учитывались «незаконные бюллетени». Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном в Twitter его избирательного штаба.

Трамп заявил, что «американский народ заслуживает полной прозрачности при подсчете голосов и подтверждении результатов выборов». По словам президента, представители демократической партии «на каждом шагу» оказывают сопротивление подсчёту законных бюллетеней, при котором «незаконные» не будут учтены.

Трамп заверил, что его команда продолжит добиваться подведения итогов выборов по закону, чтобы «гарантировать доверие американского народа нашему правительству».

Ранее Трамп заявлял о возможных фальсификациях на выборах в ряде штатов и подаче судебных исков к местным властям в связи с подсчётом голосов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

