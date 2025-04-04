Дмитриев заявил о предотвращении администрацией Трампа третьей мировой войны

Телеканал NBC News узнал, что Дмитриев, в частности, встретился с сенаторами-республиканцами - Линдси Грэмом и Маркуэйне Маллине. Их беседа состоялась по просьбе Дональда Трампа. По данным источников, стороны обсудили условия разрешения украинского кризиса, а также требования, которыми Владимир Путин обуславливает прекращение огня.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока не ясно, принимал ли участие в этой встрече сам президент США. Поездке Дмитриева в Вашингтон состоялась сразу после критических высказываний Трампа в адрес президента РФ после озвученной им идеи о введении на Украине временного управления под эгидой ООН. Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, если заключение перемирия сорвется по вине Москвы.

