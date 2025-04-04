Дмитриев заявил о предотвращении администрацией Трампа третьей мировой войны
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сумела предотвратить третью мировую войну, заявил телеканалу Fox News руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе визита в США.
По его оценке, команда нынешнего главы Белого дома также добилась значительного прогресса в украинском урегулировании. Ранее Дмитриев подтвердил, что провёл в Вашингтоне встречи с членами администрации США. Он также отметил, что Москва и Вашингтон за последние два дня сделали три шага вперёд.
Телеканал NBC News узнал, что Дмитриев, в частности, встретился с сенаторами-республиканцами - Линдси Грэмом и Маркуэйне Маллине. Их беседа состоялась по просьбе Дональда Трампа. По данным источников, стороны обсудили условия разрешения украинского кризиса, а также требования, которыми Владимир Путин обуславливает прекращение огня.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока не ясно, принимал ли участие в этой встрече сам президент США. Поездке Дмитриева в Вашингтон состоялась сразу после критических высказываний Трампа в адрес президента РФ после озвученной им идеи о введении на Украине временного управления под эгидой ООН. Трамп пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, если заключение перемирия сорвется по вине Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru