Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет, что Россия прекратит атаки по Украине.

На встрече с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой. По его словам, США хотели бы, чтобы удары остановились, однако бомбардировки продолжаются и продолжаются.

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Ранее Трамп пообещал, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они «висят в воздухе».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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