Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине

Ранее Трамп пообещал, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они «висят в воздухе».

