Дональд Трамп призвал Россию прекратить удары по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет, что Россия прекратит атаки по Украине.
На встрече с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой. По его словам, США хотели бы, чтобы удары остановились, однако бомбардировки продолжаются и продолжаются.
Ранее Трамп пообещал, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они «висят в воздухе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru