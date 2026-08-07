Мастер назвал бытовые привычки, которые незаметно убивают ремонт

Преждевременное старение интерьера чаще связано не с экономией на материалах, а с повседневным поведением самих владельцев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал специалист по ремонту Алексей Никитин, отметив, что незаметные рутинные действия постепенно разрушают даже самую качественную отделку.

Главным врагом напольных покрытий эксперт назвал уличную грязь. Мелкие частицы песка и камни, которые попадают в квартиру на обуви, работают как абразив и оставляют микроцарапины на ламинате или паркете. Защитить полы помогут качественные грязезащитные коврики в прихожей и регулярная влажная уборка.