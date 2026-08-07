Мастер назвал бытовые привычки, которые незаметно убивают ремонт
Преждевременное старение интерьера чаще связано не с экономией на материалах, а с повседневным поведением самих владельцев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал специалист по ремонту Алексей Никитин, отметив, что незаметные рутинные действия постепенно разрушают даже самую качественную отделку.
Главным врагом напольных покрытий эксперт назвал уличную грязь. Мелкие частицы песка и камни, которые попадают в квартиру на обуви, работают как абразив и оставляют микроцарапины на ламинате или паркете. Защитить полы помогут качественные грязезащитные коврики в прихожей и регулярная влажная уборка.
Негативно на состояние квартиры влияет и привычка игнорировать влажность в санузлах. Если ванную комнату не проветривать после водных процедур, межплиточные швы быстро темнеют, заводится плесень, а силиконовый герметик теряет свои защитные свойства. Включение вытяжки или простое проветривание на пару минут легко решит эту проблему.
Также мастер посоветовал бережнее относиться к межкомнатным дверям и системам хранения. Сильные хлопки дверьми из-за сквозняков разбалтывают петли и разрушают коробку, а регулярное превышение допустимого веса на полках и в кухонных гарнитурах неизбежно приводит к деформации фасадов и поломке скрытых крепежей.
Заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в разговоре с НСН сообщил, из‑за чего ремонт в квартире стал дороже на 20%.
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