СМИ: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии приостановлена
Подготовка к встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии поставлена на паузу. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме заявил журналист NBC News Гарретт Хааке.
Он указал, что его собеседник назвал продуктивным телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Однако президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшее продвижение», - написал Хааке в соцсетях.
Также об отсутствии у Трампа планов в ближайшем будущем встречаться с Путиным со ссылкой на Белый дом пишет Axios.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания о дате встречи российского и американского лидеров в Будапеште пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В 2025 году в России подростки совершили более 14 тысяч преступлений
- «Артисты зашуганы»: Лисовец защитил Чеботину от нападок Резника
- Роскомнадзор не снимал ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram
- Путин наградил Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного
- СМИ: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии приостановлена
- Суд дал девять лет колонии виновнику ДТП в Белгороде, в котором погибли медики
- Президент Финляндии допустил ослабление санкций против РФ при прекращении огня
- «Зарядиться мотивацией»: В чем интерес россиян к биографии Акинфеева
- АвтоВАЗ планирует запустить за рубежом до семи сборочных производств
- СМИ: В России впервые выписали штраф за рекламу в запрещенном Instagram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru