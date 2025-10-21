СМИ: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии приостановлена

Подготовка к встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии поставлена на паузу. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме заявил журналист NBC News Гарретт Хааке.

СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште

Он указал, что его собеседник назвал продуктивным телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Однако президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшее продвижение», - написал Хааке в соцсетях.

Также об отсутствии у Трампа планов в ближайшем будущем встречаться с Путиным со ссылкой на Белый дом пишет Axios.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания о дате встречи российского и американского лидеров в Будапеште пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:ПереговорыВенгрияВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры