СМИ: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Венгрии приостановлена

Он указал, что его собеседник назвал продуктивным телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Однако президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшее продвижение», - написал Хааке в соцсетях.

Также об отсутствии у Трампа планов в ближайшем будущем встречаться с Путиным со ссылкой на Белый дом пишет Axios.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания о дате встречи российского и американского лидеров в Будапеште пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

