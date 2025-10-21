Суд дал девять лет колонии виновнику ДТП в Белгороде, в котором погибли медики

Курский гарнизонный военный суд признал Рамазана Гаджимурадова виновным в произошедшем в Белгороде резонансном ДТП, в результате которого погибли два медика. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Сестра оправдала тренера Гаджимурадова, по чьей вине в Белгороде погибли медики

Трагедия произошла ночью 7 февраля. Согласно материалам дела, управлялвший автомобилем BMW X7 Гаджимурадов проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой помощи. Погибли сотрудницы белгородской скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник.

По решению суда, Гаджимурадову было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Также с него взыскали по миллиону рублей в качестве компенсации для каждого из восьми пострадвших в ДТП. После освобождения ему будет запрещено в течение трёх лет управлять транспортом.

Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших в аварии Любимову и Паровышник орденами Пирогова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

