Путин наградил Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного

В документе говорится, что Михалков был награждён «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Также Путин направил кинорежиссёру телеграмму, в которой поздравил его с 80-летним юбилеем и пожелал доброго здоровья и успехов.

«Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры... Ваши творческие работы... многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность – пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», - написал президент.

Ранее актёр театра и кино, режиссёр Николай Бурляев заявил «Радиоточке НСН», что более 60 лет дружит с Михалковым, который за эти годы превратился в крупнейшую не только для России, но и для мировой культуры личность.

