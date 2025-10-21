Путин наградил Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил кинорежиссёра Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что Михалков был награждён «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Также Путин направил кинорежиссёру телеграмму, в которой поздравил его с 80-летним юбилеем и пожелал доброго здоровья и успехов.

«Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры... Ваши творческие работы... многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность – пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», - написал президент.

Ранее актёр театра и кино, режиссёр Николай Бурляев заявил «Радиоточке НСН», что более 60 лет дружит с Михалковым, который за эти годы превратился в крупнейшую не только для России, но и для мировой культуры личность.

ФОТО: Дарья Казакова/НСН
