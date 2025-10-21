Президент Финляндии допустил ослабление санкций против РФ при прекращении огня

Евросоюз может ослабить антироссийские санкции, если удастся добиться прекращения огня на Украине. Как пишет RT, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб считает, что Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношении России

При этом он указал, что одномоментной отмены рестрикций против РФ не будет.

«Если мы начнём с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкци... то я вижу в этом возможность», — заключил финский лидер.

Ранее в сенате США заявили о приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, пишут «Известия».

