Президент Финляндии допустил ослабление санкций против РФ при прекращении огня
21 октября 202518:17
Евросоюз может ослабить антироссийские санкции, если удастся добиться прекращения огня на Украине. Как пишет RT, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
При этом он указал, что одномоментной отмены рестрикций против РФ не будет.
«Если мы начнём с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкци... то я вижу в этом возможность», — заключил финский лидер.
Ранее в сенате США заявили о приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Финляндии допустил ослабление санкций против РФ при прекращении огня
- «Зарядиться мотивацией»: В чем интерес россиян к биографии Акинфеева
- АвтоВАЗ планирует запустить за рубежом до семи сборочных производств
- СМИ: В России впервые выписали штраф за рекламу в запрещенном Instagram
- Истребители сопроводят: Дипломат объяснил, чем грозит Путину полет в Венгрию
- Трамп: Союзники США готовы ввести войска в Газу, если ХАМАС нарушит сделку
- Мишустин заявил о снижении наценок на товары первой необходимости
- В Госдуме призвали вернуть бумажные свидетельства на недвижимость
- Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru