АвтоВАЗ планирует запустить за рубежом до семи сборочных производств
Компания АвтоВАЗ планирует до 2028 года запустить за пределами РФ до семи производственных площадок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент автопроизводителя Максим Соколов.
В кулуарах экспортного форума «Сделано в России - 2025» он указал, что реализации этих планов в настоящее время мешает «макроэкономический фактор», на который предприятие повлиять не может.
«Это стабильный, но при этом сильный курс рубля», - уточнил Соколов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка отечественного автопрома является обязанностью российских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
