АвтоВАЗ планирует запустить за рубежом до семи сборочных производств

В кулуарах экспортного форума «Сделано в России - 2025» он указал, что реализации этих планов в настоящее время мешает «макроэкономический фактор», на который предприятие повлиять не может.

«Это стабильный, но при этом сильный курс рубля», - уточнил Соколов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка отечественного автопрома является обязанностью российских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».