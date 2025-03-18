Трамп: Россия согласится на тридцатидневное перемирие с Украиной
18 марта 202501:01
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное перемирие с Украиной.
По его словам, переговоры по урегулированию конфликта достигли критической стадии, а предстоящий разговор с главой России Владимиром Путиным, который пройдет 18 марта, будет крайне важным. Американский лидер указал, что стороны подходят «к очень критической стадии».
Ранее стало известно, что Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru