Трамп: Россия согласится на тридцатидневное перемирие с Украиной

По его словам, переговоры по урегулированию конфликта достигли критической стадии, а предстоящий разговор с главой России Владимиром Путиным, который пройдет 18 марта, будет крайне важным. Американский лидер указал, что стороны подходят «к очень критической стадии».

Ранее стало известно, что Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

