Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов использовать «рычаги давления» на Россию, если предстоящий разговор с президентом Владимиром Путиным не оправдает ожиданий.
Левитт подчеркнула, что Трамп рассматривает такую возможность, но пока не готов раскрывать подробности решения по этому вопросу, отмечает RT.
Трамп и Путин последний раз общались 12 февраля. Переговоры продолжались почти полтора часа, в ходе которых обсуждалось урегулирование украинского кризиса.
Лидеры договорились продолжить контакты, включая обсуждение организации личной встречи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru