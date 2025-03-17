Трамп готов давить на Россию в случае неудачи переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов использовать «рычаги давления» на Россию, если предстоящий разговор с президентом Владимиром Путиным не оправдает ожиданий.

Левитт подчеркнула, что Трамп рассматривает такую возможность, но пока не готов раскрывать подробности решения по этому вопросу, отмечает RT.

Белый дом пообещал раскрыть итоги разговора Трампа и Путина после его завершения

Трамп и Путин последний раз общались 12 февраля. Переговоры продолжались почти полтора часа, в ходе которых обсуждалось урегулирование украинского кризиса.

Лидеры договорились продолжить контакты, включая обсуждение организации личной встречи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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