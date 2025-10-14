Армия России освободила Балаган в ДНР

Обломки беспилотников повредили объект энергетики в Нижегородской области СМИ: США смогут поставить Киеву лишь несколько десятков ракет Tomahawk Песков: Встреча президента России с освобожденным из плена в Газе уроженцем Донбасса пока не планируется Средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 млн семей Крупнейший за последнее время протуберанец оторвался от Солнца