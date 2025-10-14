Армия России освободила Балаган в ДНР
14 октября 202512:44
Вооруженные силы России взяли под контроль село Балаган в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган», - указали в ведомстве.
Кроме того, российская армия продолжила продвижение в восточных кварталах города Димитров в ДНР.
Ранее группировка «Центр» освободила поселок Московское в ДНР.
