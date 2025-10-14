В России 7,3 млн работающих родителей получат семейную налоговую выплату

Более 7 млн работающих россиян, которые воспитывают двух и более детей, смогут в следующем году получить семейную налоговую выплату. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По предварительным данным, дополнительную поддержку получат около 7,3 млн родителей.

«На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей», - подчеркнул Котяков.

Министр напомнил, что перерасчет налога на доходы граждан пройдет по ставке 6%. Налоговую выплату смогут получить родители двоих и более детей, если семья имеет среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума региона, ее имущество соответствует установленным критериям, а потенциальный получатель средств не имеет долгов по алиментам.

Ранее Антон Котяков рассказал, что в 2026 году материнским капиталом воспользуются 1,7 млн россиян.

